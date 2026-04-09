Блогер Хасбик пожертвовал крупную сумму пострадавшему от наводнений Дагестану

Блогер Хасбик (настоящее имя — Хасбулла Магомедов) пожертвовал 4 млн рублей на помощь родному Дагестану после наводнения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, Хасбик продал одну из своих поддержанных машин Toyota Camry, которые он сдает в аренду. Вырученные деньги блогер направил в благотворительные фонды. Они пойдут на закупку воды и еды, а также спасательных устройств и помощь тем, кто лишился дома из-за наводнения.

Кроме того, Хасбик позвонил главе UFC Дэйне Уайту и попросил его посвятить один из турниров сбору денег для пострадавших в регионе.

5 апреля в республике произошло уже второе за последнее время разрушительное наводнение, вызванное осадками. В частности, в Махачкале из-за размытого грунта обрушился трехэтажный дом. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов 6 апреля, в результате наводнений пострадали 15,5 тысяч человек — они могут рассчитывать на получение материальной помощи от властей.

В Минприроды РФ сообщили, что 11 апреля стоит ожидать третью волну паводков в Дагестане. В МЧС России оценили ситуацию в регионе как сложную.

Ранее в Росгидрометцентре опровергли связь наводнения в Дагестане с событиями в Иране.