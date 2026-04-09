Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве мужчина ограбил аптеку, угрожая кирпичом

В столице полиция задержала мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на аптеку. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел на улице Судакова и попал на записи камер видеонаблюдения. В аптеку вошел молодой человек, достал из-под куртки кирпич и, угрожая им, потребовал деньги. Он несколько раз ударил по стеклянной перегородке кассового окна.

Испугавшись за свою жизнь, фармацевт отдала все наличные из кассы. Грабитель скрылся. Оперативники в течение нескольких часов установили личность подозреваемого — 27-летнего ранее судимого жителя Владимирской области. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту грозит до 10 лет колонии, он заключен под стражу.

До этого в Казани мужчина за несколько минут ограбил салон связи на 400 тыс. рублей. Неизвестный взломал входную дверь, проник в торговую точку и похитил все мобильные телефоны и аксессуары, которые были на стеллажах. На допросе мужчина признался, что сдал украденные гаджеты в комиссионные магазины, а вырученные деньги потратил на себя.

Ранее мужчина выдал себя за строителя и ограбил кафе.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!