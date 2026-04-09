В Москве мужчина ограбил аптеку, угрожая кирпичом

В столице полиция задержала мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на аптеку. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел на улице Судакова и попал на записи камер видеонаблюдения. В аптеку вошел молодой человек, достал из-под куртки кирпич и, угрожая им, потребовал деньги. Он несколько раз ударил по стеклянной перегородке кассового окна.

Испугавшись за свою жизнь, фармацевт отдала все наличные из кассы. Грабитель скрылся. Оперативники в течение нескольких часов установили личность подозреваемого — 27-летнего ранее судимого жителя Владимирской области. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту грозит до 10 лет колонии, он заключен под стражу.

