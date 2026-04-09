Журналист объяснил, как Иран побеждает США

Иран одерживает победу над США, и ключевым показателем успеха Тегерана стало «неповиновение» Вашингтону. Об этом в статье для издания Al Jazeera написал журналист Эндрю Митровица.

По его словам, иранский народ мог «сломиться» под атаками США, однако в итоге страна дала отпор.

«Иран одерживает победу. Он выигрывает войну на истощение в военном, стратегическом, политическом и дипломатическом плане. Иран побеждает, потому что он понимал пределы возможностей своих врагов лучше, чем они сами. Иран одерживает стратегическую победу, поскольку отказывается воевать в войне, к которой готовились его враги», — отметил он.

Митровица подчеркнул, что Иран не пытается сражаться с Ираном и Израилем «на равных», а растягивает поле боя «за пределы границ, союзников и времени». Он отметил, что географическое положение Ирана позволило ему держать в своих руках Ормузский пролив, который является «кнопкой отключения» для мировой экономики.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном, а также рассказал, что Тегеран согласился разблокировать Ормузский пролив и обеспечить безопасность судоходства. При этом Трамп подчеркнул, что в случае провала сделки США продолжат наносить удары по Ирану. Также Трамп отметил, что Иран должен придерживаться соглашения, иначе произойдет «масштабная перестрелка».

8 апреля представители проиранского шиитского движения «Хезболла» объявили о «великой исторической победе» Ирана, а вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф рассказал о том, что началась эра Исламской республики.

Ранее имам заявил о победе Ирана над «силами зла».