В двух российских аэропортах ввели ограничения

В аэропортах Геленджика и Сочи ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Геленджика и Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В Росавиации пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого аэропорты Краснодара и Геленджика приостанавливали прием и отправку рейсов поздно вечером 8 апреля. Не работал также аэропорт Волгограда.

На этом фоне оперштаб Краснодарского края сообщил об опасности атаки дронов в Геленджике, Новороссийске и Крымском районе Краснодарского края.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

