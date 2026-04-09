Дацик рассказал, как пережил потерю сына

Дацик рассказал о реакции на гибель сына в зоне СВО

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик в интервью YouTube-каналу «Солдатов. Антителик» рассказал, как пережил потерю сына.

«Да, хрен знает. Я еще не понял, просто офигел. Сказал «Топаз», замкомандира «Егеря». Просто я куда-то «улетел», — заявил Дацик.

Сын Дацика Ярослав погиб (https://www.gazeta.ru/sport/news/2026/03/15/28062445.shtml) на Запорожском направлении после атаки FPV-дрона.

Ярослав подписал контракт с Минобороны в феврале 2024 года. Он отправился на СВО вместе с отцом.

В январе сообщалось, что Вячеслав Дацик получил ранение в зоне СВО, однако позднее боец опроверг эту информацию, отметив, что его покусала собака и он находится дома. На счету 46-летнего Дацика семь побед и девять поражений в боях по правилам ММА.

В августе 2023 года он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве.

