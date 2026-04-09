Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Наука

Назван возраст, когда спорт критически важен для защиты от деменции

JAMA: начало тренировок после 65 лет снижает риск деменции на 45%
SibRapid/Shutterstock/FOTODOM

Риск деменции значительно снижается, даже если начать заниматься спортом после 40 или 60 лет. К такому выводу пришли исследователи Бостонского университета, проанализировавшие данные многолетнего Фрамингемского исследования сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В работу включили данные более четырех тысяч участников, за которыми наблюдали на протяжении более 70 лет. Ученые также учитывали интенсивность физических нагрузок. Выяснилось, что в среднем возрасте наибольшую пользу для мозга приносят умеренные и интенсивные тренировки — например быстрая ходьба, езда на велосипеде, бег или пеший туризм.

Анализ также показал, что наиболее выраженный защитный эффект для мозга наблюдается у людей, которые ведут активный образ жизни в возрасте от 45 до 64 лет. В этой группе риск развития деменции оказался на 41% ниже по сравнению с малоподвижными людьми.

У тех, кто начал активно двигаться после 65 лет, риск был ниже уже на 45%. При этом ученые не обнаружили заметной связи между физической активностью в молодом возрасте (26-44 года) и снижением вероятности деменции.

«Особый интерес представляют результаты среди людей с геном APOE4 — самым сильным генетическим фактором риска болезни Альцгеймера. В среднем возрасте физическая активность не снижала риск заболевания у таких участников, однако после 65 лет она уменьшала его примерно на 66%», — отметили ученые.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!