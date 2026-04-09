Космонавт рассказал, какие две государственные границы видны из космоса

Космонавт Кононенко сообщил, что из космоса видны две государственные границы

Начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко опроверг мнение, что из космоса не видно границ между странами. Его слова передает РИА Новости.

«Я бы хотел прокомментировать тот факт, что из космоса границ не видно. Видно границы две», — сказал он в ходе сессии на Российском космическом форуме.

По его словам, из космоса видны границы между КНДР и Южной Кореей, а также между Пакистаном и Индией.

Теория, что из космоса не видно государственных границ («Космический взгляд» или «Эффект обзора»), утверждает, что при взгляде с орбиты Земля выглядит единым целым, где неразличимы искусственные политические линии. Этот взгляд часто цитируют астронавты, подчеркивая экологическое и культурное единство планеты.

Орбитальные спутники с высоким разрешением способны фиксировать границы, но невооруженному глазу астронавта они чаще всего незаметны.

Кроме того, из космоса не видны невооруженным глазом самолеты, так как они слишком малы.

Ранее стало известно, где во Вселенной идут стеклянные дожди и исчезают планеты.