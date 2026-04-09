В Иране раскрыли число жертв за время конфликта с США и Израилем

В Иране сообщили о гибели более трех тысяч человек за время конфликта

Более трех тысяч человек погибли в Иране за время конфликта с США и Израилем. Об этом агентству Mizan рассказал глава Организации судебной медицины исламской республики Аббас Масджади.

«Около 40% тел невозможно было опознать, однако с использованием возможностей и ресурсов судебно-медицинской организации они были идентифицированы и переданы семьям погибших», — сказал он.

До этого в Иране заявили, что США уже нарушили три пункта мирного плана. Речь идет об атаках на Ливан, нарушении дроном воздушного пространства Ирана, а также об отказе Исламской Республике в праве обогащать уран.

США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты.

Ранее в США заявили о тяжелых последствиях войны в Иране.