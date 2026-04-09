Во Владивостоке водитель фуры влетел в несколько авто и попал на видео

Во Владивостоке водитель фуры врезался в припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«В соцсетях пишут, что мужчина мог быть пьян. Он наехал на несколько автомобилей и нанес им существенный материальный ущерб», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. В момент столкновения припаркованные машины получили повреждения: у автомобилей смят кузова, разбиты капоты и бамперы, а их детали отлетели в сторону. По данным канала, в результате ДТП никто не пострадал.

7 апреля в Москве такси врезалось в автозак, который вез двух арестованных. Одной из пассажирок автозака оказалась 20-летняя девушка, которую арестовали в марте. Известно, что нарушительница пыталась нанести 59-летней женщине травмы, несовместимые с жизнью. Вторая пассажирка автозака – 48-летняя женщина, которую задержали за мошеннические действия.

