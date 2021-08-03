Кудрин назвал субсидии альтернативой регулированию цен

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин высказал свое мнение о введении административных ограничений для сдерживания роста внутренних цен.

«Когда возникает шок или пик негативного явления, это возможно и разумно», — заявил он в интервью РБК.

При этом председатель СП подчеркнул, что действие подобных мер в течение «трех-четырех месяцев» может привести к другим дисбалансам.

«В этом смысле я скорее за целевые субсидии населению на определенные виды товаров, за скидки для особо нуждающихся, адресную помощь», — отметил Кудрин.

В ходе интервью глава Счетной палаты также назвал способ снизить уровень бедности в России как минимум вдвое и увеличить долю экспорта в российской экономике.

Ранее он также выразил мнение, что Россия эксплуатирует старую модель экономики, которая себя изжила.