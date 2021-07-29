Росрыболовство подало иск к структуре «Норникеля» на 58,7 млрд рублей о взыскании ущерба водным биоресурсам в результате аварии в Норильске в 2020 году. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по рыболовству.

«Енисейское территориальное управление Росрыболовства 29 июля подало в Арбитражный суд Красноярского края иск к АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, входит в структуру «Норильского никеля») о взыскании вреда, причиненного водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3, на сумму 58,65 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб в связи с гибелью рыбы на сумму 3,6 млрд рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 млрд рублей.

В 2020 году Федеральная служба по надзору в сфере природопользования направила в Арбитражный суд Красноярского края иск против «Норникеля» на 148 млрд рублей.

29 мая прошлого года на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка более 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз.