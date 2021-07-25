Украинцев предостерегли от превращения газа в предмет роскоши

Журналист издания «Страна.ua» Максим Минин опубликовал статью, в которой раскритиковал германо-американское соглашение по «Северному потоку — 2» за большое количество невыгодных для Украины деталей.

В первую очередь автор указал на то, что Киев хотя и часто упоминается в заявлении, но при этом стороной сделки не является.

«Уже по этому видно, что субъектность Украины для высоких договаривающихся сторон — не высока», — написал он.

При этом Киеву обещают «весьма скромную» финансовую поддержку для развития зеленой энергетики, посетовал Минин.

«То есть намек, что газ для украинцев будет и дальше становиться предметом роскоши», — подчеркнул журналист.

Он обратил внимание на то, что по заявлению Германия взяла на себя обязательства по переговорам с Россией о продлении газового транзита через украинскую территорию до 2034 года.

«Это снова к вопросу о субъектности: за нас будут даже переговоры с «Газпромом» вести», — написал автор, добавив, что нельзя быть полностью уверенным в успехе переговоров для Киева, так как неизвестно, какие объемы транзита Германия способна «выбить» в рамках новой сделки.

В конечном счете Минин пришел к выводу о том, что Киев не получил каких-либо «серьезных гарантий».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

21 июля Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.