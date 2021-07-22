В Польше считают сделку по «Северному потоку — 2» провалом дипломатии

Депутат нижней палаты парламента Польши от оппозиционной Гражданской платформы Яцек Протас назвал договоренность США и Германии по газопроводу «Северный поток — 2» провалом польской дипломатии.Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Польское телевидение.

«Северный поток — 2» угрожает энергетической безопасности Польши, а не только Украины. То, что делается в данный момент, вызывает большое беспокойство. Возникает вопрос – где польская дипломатия», — сказал он, добавив, что власти Польши никак не реагируют на сложившуюся ситуацию.

Протас считает, что Варшава допустила ошибку, ставя в приоритет внешней политики контакты с администрацией экс-президента США Дональда Трампа. По его словам, безопасность Польши основывалась на контактах с Трампом, однако он не смог «никакими санкциями сдержать строительство этого трубопровода».

Депутат выразил мнение, что администрация действующего главы США Джо Байдена пришла к выводу, что «ничто уже не сдержит строительство «Северного потока — 2».

Ранее Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

Кроме того, Берлин должен способствовать продлению на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.