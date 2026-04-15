В российском городе перекрыли канал незаконной миграции

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал незаконной миграции в Воронеже. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

По ее словам, четыре человека в период с апреля по июнь прошлого года разработали и начали реализовывать схему незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. Злоумышленники изготавливали для мигрантов фиктивные документы о регистрации, получая за это денежное вознаграждение.

«В ходе обысков обнаружены оригиналы паспортов иностранных граждан, бланки уведомлений о постановке на миграционный учет, а также мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — отмечается в заявлении.

Предварительно, организаторы канала незаконной миграции способствовали легализации более 500 иностранцев. На этом фоне против них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Фигуранты уже дали признательные показания, им были избраны меры пресечения.

Одного человека отправили под домашний арест, еще двоим злоумышленникам выдали подписки о невыезде и надлежащем поведении. Четвертого злоумышленника — женщину — отправили в СИЗО.

Ранее в Чувашии осудили 12 женщин за организацию незаконной миграции.