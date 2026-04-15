Норвегия передала Украине шесть неисправных истребителей F-16

Премьер Норвегии Стере: Осло передала Киеву шесть неисправных истребителей F-16
Piroschka van de Wouw/Reuters

Норвегия передала Украине шесть истребителей F-16, которые были выведены из эксплуатации и требуют серьезного ремонта. Об этом заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере, передает РЕН ТВ.

По его словам, самолеты не использовались после перехода норвежской армии на F-35.

«Сейчас эти самолеты являются собственностью Украины и проходят ремонт и подготовку силами техников в Бельгии в рамках соглашения, достигнутого также с США и Украиной», — сообщил премьер-министр в ходе пресс-конференции.

9 апреля сообщалось, что Киев до сих пор не получил шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала ему еще в 2023 году. По данным портала NRK, причиной такой задержки послужил ремонт самолетов.

До этого основатель украинской инвесткомпании FinPoint Сергей Будкин заявил, что Украине грозит нехватка топлива для самолетов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ писали, что более половины беспилотников поступают в ВСУ бракованными.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!