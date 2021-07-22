«Нафтогаз» попросил принять Украину в НАТО из-за «Северного потока — 2»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Украину необходимо принять в НАТО из-за «Северного потока — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе визита в Вашингтон он рассказал, что Москва якобы «использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона».

«Так как наша обеспокоенность, например, в первую очередь касается безопасности, членство в НАТО, вероятно, решит эту проблему безопасности», — отметил Витренко.

Ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил, что украинская сторона станет членом НАТО, когда будет равным партнером для Североатлантического альянса.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.