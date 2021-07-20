Bloomberg выяснил детали сделки между США и ФРГ по «Северному потоку – 2»

Новое соглашение между США и Германией в отношении российского газопровода «Северный поток – 2» предполагает, что ФРГ примет ответные меры в случае, если Россия будет использовать газ в качестве рычага давления на Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

Отмечается, что это означает уступку со стороны канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая до этого отказывалась принимать какие-либо меры против Кремля из-за газопровода, заявляя, что такая угроза только еще больше политизирует проект, который является чисто коммерческим.

«Если Россия попытается использовать энергию в качестве [дипломатического] оружия или совершит агрессивные действия против Украины, Германия примет меры, одновременно настаивая на принятии мер на европейском уровне, включая санкции для ограничения экспорта энергоносителей из России», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, Соединенные Штаты и Германия смогли урегулировать спор по поводу российского газопровода «Северный поток — 2» на уровне официальных лиц. СМИ сообщали, что благодаря соглашению получится избежать возобновления отмененных в настоящее время санкций США в отношении компании, занимающейся строительством трубопровода, и ее генерального директора. Обеспокоенность США вызывало то, что строительство газопровода увеличит зависимость Европы от российского газа, и может лишить Украину транзитных сборов, которые она взимает за перекачиваемый газ через существующий трубопровод.

Недавняя встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена не принесла решения по основному спорному вопросу германо-американских отношений — «Северному потоку — 2». На это указала сама Меркель, заявив, что Берлин и Вашингтон по-разному смотрят на проект, но сходятся во мнении относительно будущей роли Украины в поставках газа.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.