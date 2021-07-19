В Москве выросла стоимость жилья в новостройках

В московских новостройках средняя стоимость квадратного метра во втором квартале 2021 года выросла на 7% и составила 380 тыс. руб., свидетельствуют результаты исследования группы компаний «Инград».

Больше всего выросли в цене жилые комплексы массового сегмента и бизнес-класса — на 10%. Самые дорогие квартиры реализуются в ЦАО, самые доступные — в ЮВАО.

Отмечается, что первичная жилая недвижимость Москвы в этот период пользовалась высоким спросом: с апреля по июнь 2021 года в старых границах Москвы было зарегистрировано 16,5 тыс. договоров долевого участия. По словам экспертов «Инград», рост продаж обеспечили субсидируемые как государством, так и застройщиками ипотечные программы.

По мнению аналитиков, в третьем квартале 2021 года рынок новостроек Москвы ждет снижение спроса и стабилизация цен. Причина этого заключается в прекращении государственного субсидирования ипотечной ставки «в том виде, в котором она действовала в регионе с апреля 2020 года».

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2021 года первичное жилье в России подорожало на 17%.