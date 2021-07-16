Экономист оценил потери Украины из-за присоединения Крыма к России

Из-за воссоединения Крыма с Россией украинская экономика потеряла $135 млрд, заявил старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов на пресс-конференции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы выходим на цифру в $135 млрд, $135 млрд потеряла украинская экономика, именно экономических активов, из-за временной оккупации Крыма Российской Федерацией», — уточнил Горюнов.

Он добавил, что это максимальная сумма, состоянием на 2014 год, но она не индексирована.

Также экономист рассказал, что в нее входит стоимость сельскохозяйственной земли на Крымском полуострове — $3 млрд, доказанных залежей полезных ископаемых, в том числе в виде природного газа и сырой нефти — $52,3 млрд, потери жилой недвижимости населением — $42,7 млрд, потери частных компаний — $18,4 млрд и банков — $2,7 млрд, потери государства — $14 млрд и местных общин — $1,7 млрд.

При этом Горюнов подчеркнул, что подсчеты потерь недвижимости населением и потери частных предпринимателей примерные и рассчитаны исходя из максимума.

Ранее в Киеве заявили, что военное вмешательство НАТО поможет Украине «вернуть» Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.