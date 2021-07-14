Депутат Рады рассказал о невозможности блокировки «Северного потока — 2»

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский раскрыл главный обман Киева в вопросе российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом политик рассказал в эфире телеканала «Наш».

Дубинский утверждает, что власти Украины вводят своих граждан в заблуждение заявлениями о том, что газопровод до Германии можно заблокировать.

«Что бы нам ни говорили, все это новости для внутреннего пользования. Сегодня я уже прочитал заявление [главы «Нафтогаза» Юрия] Витренко о том, что магистраль может быть остановлена уже даже после того, как она будет введена в эксплуатацию. Я пока не знаю ни одного случая остановки после ввода в эксплуатацию каких-либо «потоков», которые уже были построены и действовали», — заявил Дубинский.

Он добавил, что Украина не может повлиять на коммерческие проекты, которые находятся не на ее территории.

Ранее Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что работу газопровода «Северный поток — 2» можно остановить на любом этапе, даже после его запуска.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.