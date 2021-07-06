Работников сферы ретейла в Москве будут вакцинировать без очереди

Вакцинация сотрудников ретейла и предприятий общественного питания в Москве будет проходить в специально предусмотренные временные промежутки без очереди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова.

Он рассказал, что 6 июля эта тема обсуждалась на совещании с руководством мэрии Москвы, Минпромторга, департамента здравоохранения, Роспотребнадзора, торговых сетей и общепита, и сейчас у ретейла нет причин не вакцинировать сотрудников. Евтухов напомнил, что поставка вакцин в медорганизации, с которыми крупные торговые сети Москвы имели договоры на вакцинацию сотрудников, была ранее приостановлена, но к настоящему моменту этот вопрос был решен.

«Вакцины поставляются, и торговля сегодня каких-то глобальных причин для того, чтобы не выполнить указ мэра и до 15 июля не привить необходимое количество сотрудников, не видит», — подчеркнул Евтухов.

Ранее сообщалось, что производители и продуктовые ритейлеры предупредили мэрию Москвы о том, что не успеют вакцинировать 60% своих сотрудников первым компонентом до предписанного властями срока – 15 июля. Они попросили продлить этот период до 15 августа. По ряду причин, в некоторых организациях привито лишь около 20% работников.

16 июня правительства Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан — к 15 июля в общей сложности должны быть привиты как минимум 60% от общей численности работников сфер услуг, торговли и транспорта.