Ever Given выпустят из Суэцкого канала

Владельцы контейнеровоза Ever Given, заблокировавшего Суэцкий канал в марте, пришли к соглашению с администрацией водной артерии по вопросу компенсации, ранее конфискованное судно покинет канал 7 июля, сообщает Reuters.

В этот день состоится церемония подписания соглашения между администрацией Суэцкого канала и компанией, владеющей судном. При этом подробности соглашения сторон на данный момент не разглашаются.

23 марта контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. В итоге несколько сотен судов собрались в очередь. 29 марта Ever Given вернули на фарватер, однако судно опять застряло из-за плохой погоды. Навигацию полностью удалось возобновить к вечеру того же дня.

Впоследствии суд в Египте вынес решение конфисковать контейнеровоз Ever Given до выплаты его владельцем компенсации.