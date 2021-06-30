Глава ЦБ рассказала о плюсах и минусах глобального перехода к «зеленой» экономике

Для перехода к «зеленой» экономике нужны значительные инвестиции и развитие более дорогих технологий, но при этом может повыситься экспортный потенциал части российских производств. Об этом заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА «Новости».

Она напомнила, что правительство страны запустило крупные инфраструктурные проекты, которые должны создать новые возможности для бизнеса для реализации эффективных проектов. Глава ЦБ отметила важность этого на фоне энергоперехода, который неизбежно будет происходить.

Применяемые разными государствами меры регулирования, в том числе налоговые, будут влиять на стоимость российского экспорта, добавила глава регулятора.

По ее словам, глобальный переход к «зеленой» экономике может снизить экспортный потенциал части российских производств, но повысить потенциал других. И в данной ситуации важно не упустить момент в переориентации экономики, а также переориентации финансового сектора.

Ранее сообщалось, что Россия получила лучшую в истории оценку в рейтинге устойчивости экономики.