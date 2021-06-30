Бизнес-омбудсмены предложили закрыть продуктовые магазины для непривитых
Региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей считают, что закрытие продуктовых магазинов для тех, кто не привился от коронавируса, ускорит вакцинацию. Об этом передает ТАСС.
Так, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан Флюр Асадуллин считает, что «бесковидными» зонами должны стать магазины, торговые центры и гостиницы. В то же время он призвал власти «компенсировать бизнесу затраты на организацию дополнительных мер по проверке у посетителей наличия сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов, медотводов».
«Учитывая, что за продуктами люди заходят практически каждый день, то темпы вакцинации значительно увеличатся, вероятно, уже через 2 недели удастся достичь уровня 60%», — сказал он.
С ним согласились уполномоченные в Камчатском и Краснодарском краях Станислав Борцов и Игорь Якимчик. Борцов выразил мнение, что чаще всего люди бывают в магазинах и используют транспорт, поэтому «введение «бесковидных» зон в этих сферах коснулось бы большинства населения». Якимчик считает, что в продуктовых магазинах, аптеках и парикмахерских «люди наиболее часто взаимодействуют с персоналом».
Ранее рестораторы спрогнозировали, что в Москве могут закрыться до 60% кафе. С 28 июня начала действовать система посещения заведений общепита по QR-кодам: их могут получить люди, которые сделали прививку от коронавируса или переболели в течение полугода, либо сдали отрицательный ПЦР-тест. Посещать летние веранды пока можно без ограничений – до 12 июля.