Россиянам рассказали о способах повышения доходов на пенсии

Каждый россиянин может получить сведения о доходе после выхода на пенсию, запросив соответствующие данные у государства, в том числе в электронном виде, однако размер пенсионных выплат часто не соответствует ожиданиям. О том, как повысить доход на пенсии в интервью радио Sputnik рассказал заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев.

Эксперт рекомендует полагаться на дополнительные сбережения и заранее начинать копить деньги. Для этого существует множество инструментов, но выбирать следует исходя из уровня своей подготовки и отношения к риску, отмечает он.

«Наименее рискованным инструментом являются банковские депозиты, но доходность по ним низкая. Следующий уровень — это покупка корпоративных и государственных облигаций. Самым квалифицированным инвесторам стоит вкладываться в акции», — считает Якушев.

Получать на пенсии доход, который можно сопоставить с заработной платой, можно лишь в том случае, если заранее заняться накоплениями, продолжил он.

«Это связано с тем, что долгосрочные накопления имеют внутреннюю капитализацию, и проценты на проценты начинают давать более высокую доходность на длинных отрезках времени», — пояснил эксперт.

Ранее в Госдуме предложили увеличить надбавки к пенсии для многодетных родителей.