Новак опроверг введение дополнительных условий при бесплатном подключении газа

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что информация о необходимости обязательной покупки объемов газа после бесплатного подключения домовладения к газу является неверной. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас в соответствии с поручениями президента будет до границ участка доведена инфраструктура, соответственно подключение не за счет средств населения, а за счет газоснабжающей организации, единого оператора», — подчеркнул он.

По словам Новака, на сегодняшний день никаких условий по поводу подключения газа, а также возврата стоимости в зависимости от того будет ли он потребляться, нет.

Совет Федерации России на заседании 2 июня принял закон, который позволит повысить уровень газификации страны и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан.

Ранее СМИ рассказали об условиях бесплатного подключения россиян к газу. Сообщалось, что гражданин, чей дом бесплатно подключили к газу и который в течение 12 месяцев с «даты заключения договора на технологическое присоединение к газораспределительным сетям» не исполнил обязательство «по строительству, реконструкции газовых сетей» на своем участке, обязан будет компенсировать затраты на подводку газа до его дома.