Чубайс рассказал, как Россия может остаться великой энергодержавой

Россия может сохранить первенство в поставках энергоресурсов. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, передает РИА «Новости».

«То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сегодня Россия делает по углеводородам», — сказал он.

По словам Чубайса, российское государство в силах поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы замещением экспорта углеводородов на экспорт водородов.

Он также отметил, что Россия с предложениями по водороду поможет странам Европейского союза выполнить их обязательства по сокращению выбросов СО2.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.

Ранее председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что на мировом рынке к началу 2030-х годов цены на нефть могут начать снижаться, отчего доходы бюджета от продажи углеводородов сократятся.