Канцлер Австрии объяснил поддержку «Северного потока-2»

Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, почему Вена поддерживает строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

«Я очень рад, что США теперь больше не угрожают санкциями компаниям, участвующим в проекте «Северный поток — 2». Мы, как и Германия, продолжаем поддерживать «Северный поток — 2», потому что это отвечает нашим экономическим интересам», — отметил он.

По словам Курца, газопровод поможет диверсифицировать маршруты энергоснабжения и, таким образом, послужит обеспечению энергетической безопасности Европы.

Ранее вице-премьер Александр Новак в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» может быть завершено до конца текущего года.

1 апреля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что газопровод «Северный поток — 2» построен на 95%, осталось проложить около 121 км труб. Через некоторое время Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода, однако окончательное решение все еще не было принято. В итоге администрация президента США Джо Байдена решила не вводить санкции против компании-оператора, потому что газопровод уже практически достроен и штрафные меры на данном этапе могут быть лишь «контрпродуктивными».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.