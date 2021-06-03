ФАС собирается упростить рефинансирование ипотеки в России

Федеральная антимонопольная служба планирует запретить тормозить досрочное погашение ипотеки, пишут «Известия» со ссылкой на ФАС.

Как сообщает газета, ведомство намерено законодательно запретить банкам растягивать сроки предоставления документов, нужных для досрочного погашения такого кредита.

Так, в ФАС предлагают закрепить сроки выдачи финансовыми организациями документов, которые необходимы гражданам для полного и досрочного погашения обязательств по ипотечному займу. Инициатива предусматривает внесение поправок в федеральный закон «Об ипотеке». Если их примут, то требования в обязательном порядке пропишут в кредитных договорах.

В Центробанке выступили в поддержку законопроекта. Регулятор отмечает, что изменения позволят сократить число жалоб со стороны заемщиков.

Наиболее часто трудности в этой сфере возникают у заемщиков, желающих рефинансировать ипотеку. Для этого им надо досрочно погасить ссуду в первом банке. Однако в новой финансовой организации уже открыта кредитная линия.

«Существующий механизм рефинансирования, предлагаемый банками, предусматривает необходимость уплаты заемщиком дополнительных процентов. Это происходит ввиду отсутствия обеспечения нового жилищного кредита залогом. В период после погашения первой ссуды и регистрационной записи об ипотеке до момента регистрации залога в пользу нового кредитора действует увеличенная ставка», — сказали в ФАС.