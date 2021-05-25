Кудрин прогнозирует падение цен на нефть к 2030 году

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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации РФ Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации РФ
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что на мировом рынке к началу 2030-х годов цены на нефть могут начать снижаться, отчего доходы бюджета от продажи углеводородов сократятся, сообщают «Известия».

«В конце 2020-х — начале 2030-х спрос на нефть в мире начнет снижаться. Уже сейчас набирает темп тенденция по выходу компаний на углеродную нейтральность. К 2040-м годам многие страны снизят выбросы CO2 более чем в два раза», — считает Кудрин.

Он заметил, что «нефтяная» процентная составляющая ВВП будет стабильно снижаться.

«Поэтому нам не удастся с прежней легкостью наращивать деньги и придется к ним относиться более осторожно», — заявил Кудрин.

По мнению главы Счетной палаты, необходимо тщательней относиться к методам финансирования различных программ.

«Например, мы очень много даем компаниям на разные программы, в капитал. И это в очень больших масштабах. Акционерные общества, в том числе государственные, должны сами зарабатывать при минимальной бюджетной поддержке. При этом какие-то направления, которые связаны с образованием, со здравоохранением, будут требовать больше ресурсов», — считает Кудрин.

Вместе с тем, он отмечает тот факт, что правительство по представлению Счетной палаты меняет методику оценки эффективности госпрограмм и может в течение месяца объявить о новом подходе в этой сфере.

Ранее Кудрин рассказал, как победить бедность раньше, чем планирует правительство.