Кудрин прогнозирует падение цен на нефть к 2030 году

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что на мировом рынке к началу 2030-х годов цены на нефть могут начать снижаться, отчего доходы бюджета от продажи углеводородов сократятся, сообщают «Известия».

«В конце 2020-х — начале 2030-х спрос на нефть в мире начнет снижаться. Уже сейчас набирает темп тенденция по выходу компаний на углеродную нейтральность. К 2040-м годам многие страны снизят выбросы CO2 более чем в два раза», — считает Кудрин.

Он заметил, что «нефтяная» процентная составляющая ВВП будет стабильно снижаться.

«Поэтому нам не удастся с прежней легкостью наращивать деньги и придется к ним относиться более осторожно», — заявил Кудрин.

По мнению главы Счетной палаты, необходимо тщательней относиться к методам финансирования различных программ.

«Например, мы очень много даем компаниям на разные программы, в капитал. И это в очень больших масштабах. Акционерные общества, в том числе государственные, должны сами зарабатывать при минимальной бюджетной поддержке. При этом какие-то направления, которые связаны с образованием, со здравоохранением, будут требовать больше ресурсов», — считает Кудрин.

Вместе с тем, он отмечает тот факт, что правительство по представлению Счетной палаты меняет методику оценки эффективности госпрограмм и может в течение месяца объявить о новом подходе в этой сфере.

Ранее Кудрин рассказал, как победить бедность раньше, чем планирует правительство.