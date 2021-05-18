Аналитики назвали число банковских клиентов-миллионеров в России

В российских банках размещают средства около 41 тысяча человек с финансовыми активами от $1 млн, в прошлом году эта цифра равнялась 37 тысячам. Об этом свидетельствуют данные исследования сегмента private banking, проведенного аналитической и консалтинговой компанией Frank RG.

При этом оценка количества «целевых клиентов» с общим состоянием более $5 млн и финансовыми активами от $1 млн подразделений private banking в России немного выше — 44 тысяч человек.

Число клиентов с состоянием свыше $1 млн с учетом нефинансовых активов в России значительно больше, по итогам прошлого года в стране было зарегистрировано 297 тысяч долларовых миллионеров.

Отмечается, что клиенты со значительным состоянием хранят сбережения в валюте: доля валюты в капитале вкладчиков составляет 55%. При этом самая большая доля валюты находится в банках с иностранным капиталом — более 68%, в госбанках — 56%.