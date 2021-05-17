Сан-Марино организует прививочные туры для европейцев

Государственный конгресс Сан-Марино, начиная с понедельника, 17 мая, организует так называемый «вакцинный туризм» для европейцев, которые желают привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщает местное издание Libertas.

«Этим предложением могут воспользоваться граждане всех стран. Любой турист, бронируя отель в Сан-Марино, должен сделать запрос у администрации отеля, которая возьмет на себя организацию этой процедуры. Туристу нужно как минимум остановиться в отеле на три дня, чтобы получить первую дозу, после которой он может решить: оставаться ли ему еще на 20 дней, чтобы получить следующую, или вернуться домой и впоследствии приехать еще раз. Прививать будут только вакциной «Спутник V». Цена двух доз составляет 50 евро, плюс расходы на проживание в отеле», — рассказала местная жительница Нотика Кроцензи.

Власти Сан-Марино уточняют, что принять участие в прививочном туре не смогут граждане Италии, так как в окружающей Сан-Марино стране вакцина «Спутник V» пока только ожидает регистрации.

Сан-Марино получала от России «Спутник V» в марте, и за два месяца проводимой вакцинации уровень заболеваемости населения этой страны снизился в 250 раз.