Первое уголовное дело возбуждено после скандала с «золотыми паспортами» Кипра
На Кипре возбудили первое уголовное ело после скандала со злоупотреблением программой «золотых паспортов» для инвесторов, сообщает Financial Mirror со ссылкой на кипрскую государственную юридическую службу.
Дело было зарегистрировано в окружном суде города Ларнака, иск подан против пяти физических и четырех юридических лиц, которым предъявлено в общей сложности 37 обвинений.
«По указанию генерального прокурора полиция рассматривает и другие дела <...> некоторые из которых находятся на продвинутой стадии», – указано в сообщении службы.
Ранее сообщалось, что власти Кипра незаконно выдали 3,5 тысячи «золотых паспортов» родственникам инвесторов.
С 1 ноября 2020 года Кипр отменил свою инвестиционную программу, по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Причинами отмены программы стали ее недостатки и злоупотребление. Программа действовала с 2013 года и принесла около €8 млрд инвестиций.