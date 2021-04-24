КПРФ призвала правительство временно освободить россиян от налогов и оплаты ЖКХ

Коммунистическая партия России (КПРФ) призвала правительство временно освободить граждан от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения задолженности по кредитам. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 24 апреля, в ходе отчета ЦК на 18-м съезде партии, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что соответствующие предложения были сделаны кабмину в связи с эпидемией и нарастающим кризисом.

Так, коммунисты попросили временно освободить российских граждан, принужденных к самоизоляции, от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения задолженности по кредитам.

Кроме того, в партии предложили перечислять потерявшим работу россиянам компенсационные выплаты, а также отказаться от пенсионной реформы и увеличить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей.

14 апреля Государственная дума предложила правительству России продлить до 31 декабря 2021 года льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору».

Также депутаты предложили до конца текущего года освободить от уплаты налогов и сборов малые и средние компании.