В США объявили о рекордной зависимости от нефти РФ

Зависимость США от российской нефти достигла рекордного уровня, несмотря на новые антироссийские санкции, сообщается в отчете корпорации Standard & Poor.

В январе 2021 года доля импорта российской нефти достигла рекордных 8% от общего объема импорта нефти в США, по сравнению с 2018 годом, когда доля импорта отечественного сырья составила 4%, уточняют в корпорации.

Согласно отчету компании, тенденция набирает обороты, несмотря на ухудшение отношений между двумя странами в последние месяцы. Сегодня общий объем поставок российского сырья превышает потоки главного союзника США — Саудовской Аравии.

В январе импорт российской нефти и нефтепродуктов достигал 648 тысяч баррелей в день, тогда как в прошлом году Россия поставляла в среднем 538 тысяч баррелей в день, что составляет семь процентов от общих закупок США.

Американские нефтепереработчики покупают в России в основном не сырую нефть, а мазут, подчеркивают авторы. Его используют для работы установок по производству бензина.

Ранее СМИ сообщали, что в южных штатах США из-за добычи сланцевой нефти произошла экологическая катастрофа.