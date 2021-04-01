В России в мае начнут тестировать цифровую ипотеку

С мая 2021 года в Российской Федерации планируется старт пилотного проекта по выдаче цифровой ипотеки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации банков России.

«Сейчас идет процесс подготовки необходимых нормативных изменений. Старт пилотного проекта ожидается в мае текущего года», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, данный проект будет предусматривать электронную регистрацию ипотеки в Росреестре и передачу электронной закладной в депозитарий. Также он будет реализован на отечественной платформе «Мастерчейн».

Кроме того, директор подразделения развития ипотечного рынка «Дом.РФ» Ольга Шайморданова подчеркнула, что целью проекта является увеличение количества электронных закладных, выпускаемых банками, с помощью улучшения бизнес-процесса по их сопровождению и выпуску.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в текущем году в России начнут выдавать ипотечные кредиты на строительство индивидуального жилья, однако процентная ставка по таким займам будет выше обычной.