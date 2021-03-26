МИД РФ: потери мировой экономики от пандемии в два раза больше, чем от кризиса 2008 года

Замглавы МИД России Сергей Вершинин завил, что потери мировой экономики от пандемии коронавируса в два раза превысили ущерб, нанесенный кризисом 2008 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, пандемия коронавируса войдет в историю как один из крупнейших вызовов XXI столетия. По оценкам экспертов, это крупнейший глобальный кризис со времен Второй мировой войны, отметил Вершинин.

«Потери мировой экономики составили более 3,5 триллиона долларов. Это уже в два раза больше, чем во время кризиса 2008 года», — сказал замминистра.

Он добавил, что текущие события стали серьезной проверкой на прочность как национальных экономик, так и международных институтов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал 2020 год худшим для мировой экономики со времен Второй мировой войны. Он напомнил, что ВВП всей планеты в прошлом году сократился на 3,5%.