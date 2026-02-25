Вяльбе допустила, что Устюгов завершает спортивную карьеру

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что отсутствие олимпийского чемпиона Сергея Устюгова на чемпионате России в Южно-Сахалинске может быть связано с завершением карьеры спортсмена. Об этом она ответила журналистам.

«Думаю, что он все-таки завершает карьеру», — сказала Вяльбе.

Чемпионат России по лыжным гонкам стартовал в Южно-Сахалинске 24 февраля и продлится до 8 марта.

19 сентября 2025 года Международный олимпийский комитет утвердил перераспределение медалей на Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи после аннулирования результатов российского биатлониста Евгения Устюгова.

Устюгов был лишен золотой медали Олимпийских игр в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Также спортсмен лишился золотой и бронзовой медалей Олимпиады 2010 года (в масс-старте и эстафете), двух серебряных наград чемпионата мира — 2011 (в масс-старте и эстафете). Вместе с Устюговым золотых медалей в эстафете на Олимпиаде-2014 были лишены Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

