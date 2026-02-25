Экс-замгубернатора Запорожской области обвиняется в завышении цен на авто для военных

Бывшему замгубернатора Запорожской области Александру Зинченко, арестованному по делу о мошенничестве, вменяют завышение цен на поставку техники для военных. Об этом сообщил его адвокат Рифат Яхин в беседе с РИА Новости.

Зинченко вменяют завышение цен по четырем договорам на поставку в «Добровольческий батальон» имени Судоплатова трех грузовых автомобилей и одного автомобиля марки Toyota для нужд ВС РФ.

По данным следствия, ущерб от его действий составляет 5 млн рублей. Свою вину он отрицает.

Экс-заместителя губернатора задержали 19 декабря, на следующий день ему были предъявлены обвинения по статье УК РФ «Крупное мошенничество». 2 января его арестовали. Следствие заявило, что Зинченко, занимая высокопоставленную должность, может использовать свои связи и личные знакомства для воспрепятствования объективному и всестороннему расследованию дела, а также угрожать свидетелям или другим участникам судопроизводства.

