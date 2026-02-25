Брату короля Карла III запретили ездить верхом на фоне истории вокруг Эпштейна

Брату короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзору запретили ездить верхом на лошади. Об этом сообщила газета The Sun.

Советники королевской семьи считают, что образ веселого экс-принца на коне выглядит плохо в связи со скандалом вокруг его персоны. Советники королевской семьи призвали к максимально скромному имиджу в ситуации, когда поместье Сандрингем, где теперь живет Маунтбеттен-Виндзор, постоянно находится под пристальным взором прессы.

Таблоид напомнил, что ранее экс-принц добровольно отказался от лицензии на пользование оружием, из-за чего он теперь не может охотиться. В этой связи 66-летний Маунтбеттен-Виндзор стал практически прикован к коттеджу. Он проводит дни в компании двух корги, которые принадлежали еще его матери, королеве Елизавете II (1926-2022), и пяти норфолк-терьеров, говорится в статье.

Правоохранители задержали Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в его день рождения, 19 февраля, по подозрению в совершении должностного преступления. СМИ сообщают, что это связано с расследованием против него в рамках дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. До этого в Британии создали специальную группу, которая в том числе изучала обвинения в том, что Эндрю передавал финансисту секретные документы в период, когда занимал должность торгового представителя страны.

Через 12 часов после задержания бывший принц покинул полицейский участок.

Ранее сообщалось, что экс-жену Эндрю могут арестовать в случае возвращения в Британию.