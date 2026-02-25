Орбан в письме главе Евросовета отказал в просьбе поддержать выделение кредита Киеву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил еще одно письмо главе Европейского Совета Антониу Коште, которого 23 февраля поставил в известность, что отзывает свое обещание поддержать выделение кредита Украине в размере €90 млрд. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на письмо.

Премьер Венгрии снова отметил, что выставляет своим условием возобновление транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

«Я полностью понимаю ваши опасения. Но вы, безусловно, также видите абсурдность ситуации — мы принимаем решение, финансово выгодное для Украины, которое я лично не одобряю, затем Украина создает энергетическую катастрофу в Венгрии, а вы просите меня сделать вид, что ничего не произошло. Это невозможно», — говорится в письме Орбана.

Он добавил, что не может поддерживать выгодное Украине решение, «пока они не вернутся к нормальной жизни».

В феврале Венгрия наложила вето на решения Евросоюза о принятии 20-го пакета санкций против России, а также выступила против многомиллиардного кредита Украине. Будапешт заявил, что украинцы «вступили в сговор с Брюсселем», объединив усилия с оппозицией в Венгрии, тем самым подставив под угрозу безопасность энергетической отрасли страны.

Ранее Орбан обвинил Украину в нефтяной блокаде с целью смены правительства.