Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Орбан в письме главе Евросовета отказал в просьбе поддержать выделение кредита Киеву

Орбан отказал Коште в просьбе поддержать выделение кредита в €90 млрд Украине
Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил еще одно письмо главе Европейского Совета Антониу Коште, которого 23 февраля поставил в известность, что отзывает свое обещание поддержать выделение кредита Украине в размере €90 млрд. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на письмо.

Премьер Венгрии снова отметил, что выставляет своим условием возобновление транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

«Я полностью понимаю ваши опасения. Но вы, безусловно, также видите абсурдность ситуации — мы принимаем решение, финансово выгодное для Украины, которое я лично не одобряю, затем Украина создает энергетическую катастрофу в Венгрии, а вы просите меня сделать вид, что ничего не произошло. Это невозможно», — говорится в письме Орбана.

Он добавил, что не может поддерживать выгодное Украине решение, «пока они не вернутся к нормальной жизни».

В феврале Венгрия наложила вето на решения Евросоюза о принятии 20-го пакета санкций против России, а также выступила против многомиллиардного кредита Украине. Будапешт заявил, что украинцы «вступили в сговор с Брюсселем», объединив усилия с оппозицией в Венгрии, тем самым подставив под угрозу безопасность энергетической отрасли страны.

Ранее Орбан обвинил Украину в нефтяной блокаде с целью смены правительства.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!