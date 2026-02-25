В Госдуме объяснили, почему Европа заявила о «троянских конях» России

Заявления в Европе о том, что объекты российской собственности за рубежом могут представлять якобы опасность для европейских стран и являются «троянским конем», стали надуманным предлогом для конфискации собственности в рамках эскалации отношений с РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Я думаю, что они просто хотят украсть эти российские объекты, как делали до этого. Собственно, об этом предупреждал президент, что не надо ни в коем случае никаких объектов, особенно частных, держать за рубежом, кроме посольств, консульств», — подчеркнул он.

Колесник также отметил, что внимание к российской недвижимости за рубежом, которая якобы может представлять опасность для Европы, связано с провалом очередного пакета санкций против России.

«Санкции придумать не смогли, это называется выковыривают из носа», — сказал депутат.

По мнению Колесника, власти европейских стран на фоне рассказов об «угрозе» от российской недвижимости за рубежом могут изъять эту самую недвижимость под тем или иным надуманным предлогом.

«Они уже, видимо, продумали какой-то алгоритм действий, чтобы забрать себе эти объекты», — считает он.

Заявления в Европе о «троянских конях» в недвижимости России, с точки зрения Колесника, это надуманный предлог для очередного витка эскалации в отношениях с РФ. Он напомнил, что сегодня существуют разведывательные средства, которые «звездочки на погонах могут рассмотреть и услышать все, что угодно».

«Так что это надуманные вещи, у них там Вон АНБ (Агентство национальной безопасности США — «Газета.Ru») строит конкретно объекты, например, вокруг Калининградской объекты, там серия объектов. Они там пытаются ее прослушать по кругу», — заявил он.

В этой связи, указал Колесник, России необходим зеркальный ответ на действия западных структур, однако в случае с «троянскими конями» России в Европе нужно посмотреть на конкретные действия властей Евросоюза.

25 февраля британская газета Telegraph сообщила, что европейская разведка видит угрозу своей безопасности в российской собственности за рубежом и боится даже храмов Русской православной церкви (РПЦ).

Обвинения в адрес РФ в статье в основном звучат со стороны Великобритании и скандинавских стран.

Неназванные чиновники из европейской разведки заявили Telegraph, что в Европе обеспокоены тем, что у граждан России на континенте имеется недвижимость, расположенная в том числе вблизи военных объектов. Европейские спецслужбы опасаются, что российская собственность может использоваться в качестве «троянских коней». Однако подтверждений этому в статье не приводится.

Ранее шведская разведка сообщила об усилении военной угрозы со стороны России.