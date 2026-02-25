Ротенберг намерен бросить вызов сборным Канады и США

Ротенберг: готовы бросить вызов Канаде и США и сыграть с ними в любом формате

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг предложил сборным США и Канады встретиться с российскими хоккеистами в любом формате. Его слова передает «Матч ТВ».

«Американская сборная обыграла канадцев. И нам надо к этому готовиться. Собирать равный состав, чтобы у нас были свои Макдэвиды, Маккинноны. Они у нас есть. Мы выйдем таким же составом и мы их обыграем. Уже сейчас мы готовы бросить вызов и сборной Канады, и сборной США. Сыграть с ними в любом формате — хоть один матч, хоть новую Суперсерию», — заявил Ротенберг.

Сборная России по хоккею не принимала участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за отстранения.

Финальный матч сборных США и Канады завершился со счетом 2:1 в овертайме.

В первом периоде на шестой минуте счет открыл нападающий Мэтт Болди. Канадцы сумели отыграться в конце второго периода усилиями Кейла Макара. Победную шайбу в овертайме забросил Джек Хьюз, оформивший дубль в полуфинальной встрече со словаками.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступили 13 российских атлетов. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

