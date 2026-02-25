Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Путин встретился с худруком Мариинского театра Гергиевым

Путин обсудил с Гериевым премьеру оперы «Турандот» в Большом театре
Гавриил Григоров/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел встречу с художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

Президент поинтересовался у Гергиева, как прошла премьера оперы «Турандот» Джакомо Пуччини в постановке Алексея Франдетти. Оперу представили на исторической сцене Большого театра 19 февраля.

«В СМИ видел, конечно. Да-да, честное слово. И интервью с артистами посмотрел», — отметил Путин.

Гергиев поделился, что в опере задействованы молодые исполнители, чьи голоса «хорошо раскрываются». Кроме того, для партии Турандот было найдено шесть исполнителей, поэтому в ближайшие полтора-два года оперу можно будет давать чаще.

Летом прошлого года в Италии отменили концерт Валерия Гергиева. Симфонический концерт должен был состояться в рамках фестиваля Un'Estate da Re и стать первым европейским выступлением дирижера с 2022 года. Против его участия в фестивале выступили украинские активисты, европейские политики и оппозиционные деятели. В Италии сочли, что визит «друга Путина» может подать «неправильный сигнал».

Ранее глава Минкультуры Ольга Любимова прокомментировала отмену концертов российских артистов в Европе.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!