Путин встретился с худруком Мариинского театра Гергиевым

Президент России Владимир Путин провел встречу с художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

Президент поинтересовался у Гергиева, как прошла премьера оперы «Турандот» Джакомо Пуччини в постановке Алексея Франдетти. Оперу представили на исторической сцене Большого театра 19 февраля.

«В СМИ видел, конечно. Да-да, честное слово. И интервью с артистами посмотрел», — отметил Путин.

Гергиев поделился, что в опере задействованы молодые исполнители, чьи голоса «хорошо раскрываются». Кроме того, для партии Турандот было найдено шесть исполнителей, поэтому в ближайшие полтора-два года оперу можно будет давать чаще.

Летом прошлого года в Италии отменили концерт Валерия Гергиева. Симфонический концерт должен был состояться в рамках фестиваля Un'Estate da Re и стать первым европейским выступлением дирижера с 2022 года. Против его участия в фестивале выступили украинские активисты, европейские политики и оппозиционные деятели. В Италии сочли, что визит «друга Путина» может подать «неправильный сигнал».

Ранее глава Минкультуры Ольга Любимова прокомментировала отмену концертов российских артистов в Европе.