В КНР отреагировали на сообщения о планах Запада передать Украине ядерное оружие

МИД КНР: Пекин заявляет о недопустимости применения ядерного оружия
Liu Zheng/AP

КНР последовательно заявляет о недопустимости применения ядерного оружия и недопущении ядерной войны, сообщила официальный представитель китайского министерства иностранных дел Мао Нин. Ее слова передает РИА Новости.

Журналисты во время брифинга попросили дипломата прокомментировать информацию о том, что Франция и Великобритания готовятся передать ядерное оружие Украине. Мао Нин отметила, что ничего не знает о ситуации.

«В принципе, Китай последовательно заявляет о недопустимости применения ядерного оружия и недопущении ядерной войны, а также о необходимости неукоснительного соблюдения международных обязательств по нераспространению ядерного оружия», — сказала представитель МИД.

Она добавила, что Пекин продолжает призывать все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность. В КНР убеждены, что следует избегать всяких действий, которые могут привести к эскалации.

24 февраля пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерным оружием. При этом Париж и Лондон хотят реализовать план таким образом, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

Ранее в Кремле предостерегли Британию и Францию от передачи ядерного оружия Украине.

 
