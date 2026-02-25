Российских ученых удивила точность прогнозов о развитии транспорта за последние 50 лет

Исследователи НИУ ВШЭ оценили, насколько сбываются научные прогнозы о развитии транспорта, сделанные за последние 50 лет. Выяснилось, что средняя точность таких предсказаний не превышает 25%. Особенно низкие показатели зафиксированы в авиации и железнодорожном транспорте. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Ученые из Форсайт-центра ИСИЭЗ и Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ проанализировали японские дельфи-опросы экспертов, проводившиеся с 1970-х годов. В выборку вошли 647 прогнозов по 167 темам — от высокоскоростных магистралей до автономного транспорта. Япония стала уникальным кейсом, поскольку позволяет сопоставить старые экспертные ожидания с реальными результатами.

Оказалось, что лишь один из четырех прогнозов реализуется. По мнению исследователей, низкая предсказуемость связана как со сложностью транспортной отрасли, так и с ограничениями метода Дельфи.

«Транспорт можно назвать системой систем: он включает множество видов инфраструктуры и транспорта, которые функционируют независимо, но образуют единую развивающуюся систему», — отметила Татьяна Кулакова, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ.

Дополнительными барьерами служат экологические требования, институциональная инерция и длительный жизненный цикл инфраструктуры, из-за чего внедрение инноваций растягивается на десятилетия.

Авторы также выявили неожиданный эффект: второй раунд дельфи-опроса, который должен уточнять оценки, в действительности снижает точность прогнозов (23,4% против 26,4% в первом раунде).

«Обнаруженное снижение точности ставит под сомнение представление о том, что повторные итерации автоматически улучшают качество суждений», — пояснила Олеся Майбах, заведующая отделом методологии форсайт-исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. По ее словам, обратная связь может усиливать конформизм и подавлять нестандартные, но потенциально верные оценки.

Еще одним результатом стал эффект «ямы предсказуемости». Самыми трудными для прогнозирования оказались технологии на промежуточной стадии — уже вышедшие из лаборатории, но еще не закрепившиеся на рынке. На ранних и поздних этапах точность была выше.

«Экспертам сложно предсказать, какое из нескольких технически готовых решений станет рыночным лидером. Например, было непросто спрогнозировать, что аккумуляторные электромобили вытеснят водородные», — отметил Алексей Сухарев из Форсайт-центра.

Авторы считают, что для повышения надежности прогнозов необходимо дополнять классический метод Дельфи отраслевыми моделями, анализом больших данных и сценарным планированием.

