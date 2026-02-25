Украина уже уничтожила и развалила Евросоюз, что доказывает ситуация с блокировкой поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. Об этом в соцсети X написал австрийский политический аналитик Геральд Маркель.

По словам аналитика, Украина саботирует энергоснабжение Венгрии и Словакии, которые являются членами Евросоюза. И по сути это – нападение на жизненно важную энергетическую инфраструктуру и «объявление войны против ЕС», считает Маркель. Он подчеркнул, что по договорам ЕС союз должен помочь государствам-членам, но вместо этого европейцы осуждают правительства Венгрии и Словакии и «встают на сторону банды воров в Киеве».

«Это просто невероятно. Украина атакует европейские страны, и Брюссель встает на сторону агрессора! Государства-члены приходят на помощь не своим соседям и друзьям, а поддерживают вместо этого государство-помойку, которое постоянно кусает руку, что его кормит. Украина уже уничтожила Европейский союз. Хотя так, наверное, лучше всего», — написал Маркель.

С 27 января Украина заблокировала поставки нефти из Россию в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказывал, что в ответ Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину, а затем заблокировала принятие 20-го пакета санкций против России и выделение кредита в размере €90 млрд Украине.

Словакия в ответ прекратила экстренные поставки электроэнергии Украине.

24 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн сообщила о том, что ЕС попросил Украину ускорить ремонт нефтепровода «Дружба». Также словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар заявил, что страна попросила Еврокомиссию проинспектировать трубопровод, чтобы подтвердить или опровергнуть заявления Украины о его неисправности.

