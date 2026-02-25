Помощник машиниста пытался сжечь электровоз в Амурской области

В Амурской области задержали помощника машиниста, который поджег блок управления электровоза с помощью зажигательной смеси. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Амурской области.

Инцидент произошел в Магдагачинском районе. Молодой человек проник в машинное отделение электровоза и поджег оборудование. Благодаря быстрым действиям работников депо, огонь потушили до того, как он успел распространиться.

Подозреваемого задержали, он полностью признал вину. Возбуждено уголовное дело о диверсии. Суд отправил обвиняемого под стражу на два месяца, отклонив ходатайство защиты о домашнем аресте.

До этого на Алтае 18-летняя девушка по заданию «куратора» пыталась сжечь релейный шкаф. Возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт. Суд избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу. На движение поездов происшествие не повлияло.

Ранее в Забайкалье подростки поджигали лес по заданию кураторов.