В Амурской области помощник машиниста поджег электровоз

Суд в Амурской области арестовал помощника машиниста, обвиняемого в поджоге электровоза. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба судов региона.

По данным следствия, молодой человек проник в машинное отделение электровоза и с помощью зажигательной смеси поджег блок управления электричеством. Сотрудники депо оперативно среагировали и быстро ликвидировали огонь, воспользовавшись первичными средствами пожаротушения. Благодаря этому пламя не успело распространиться.

На фоне произошедшего помощника машиниста задержали, его обвинили в совершении особо тяжкого преступления против конституционного строя и безопасности России. Подозреваемому грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

«Обвиняемый полностью признал вину и дал признательные показания», — говорится в заявлении.

Во время заседания в Магдагачинском районном суде молодой человек и его защитник просили назначить меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд решил, что помощник машиниста может уничтожить следы преступления, если окажется на свободе. В связи с этим обвиняемого заключили под стражу на два месяца.

