Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Амурской области помощник машиниста поджег электровоз

Суд в Амурской области арестовал помощника машиниста за поджог электровоза
Пресс-служба ФСБ России

Суд в Амурской области арестовал помощника машиниста, обвиняемого в поджоге электровоза. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба судов региона.

По данным следствия, молодой человек проник в машинное отделение электровоза и с помощью зажигательной смеси поджег блок управления электричеством. Сотрудники депо оперативно среагировали и быстро ликвидировали огонь, воспользовавшись первичными средствами пожаротушения. Благодаря этому пламя не успело распространиться.

На фоне произошедшего помощника машиниста задержали, его обвинили в совершении особо тяжкого преступления против конституционного строя и безопасности России. Подозреваемому грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

«Обвиняемый полностью признал вину и дал признательные показания», — говорится в заявлении.

Во время заседания в Магдагачинском районном суде молодой человек и его защитник просили назначить меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд решил, что помощник машиниста может уничтожить следы преступления, если окажется на свободе. В связи с этим обвиняемого заключили под стражу на два месяца.

Ранее в Забайкальском крае подростки подожгли лес по заданию кураторов.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!