Пригожин о непростых условиях работы в Кремле: «Это напрягает»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты, у которых запланированы концерты в Кремлевском дворце, вынуждены заходить на площадку через общий вход в связи с новыми правилами. Его слова передает интернет-издание «Абзац».

По словам Пригожина, это создает серьезные неудобства в мороз и снег, — и его «это напрягает».

«Особенно если это взрослые артисты такого уровня, как Лев Лещенко, например, которому, извините, уже много лет. Когда вы должны два раза по холоду, особенно когда тебе нужно выступать, идти через общий проход, через всех зрителей, два раза выйти на улицу — это совсем неудобно», — пожаловался продюсер.

Пригожин признал, что в текущей ситуации послабления вряд ли возможны. Он отметил, что пусть на других площадках условия работы комфортнее, Кремлевский дворец остается статусной площадкой, ради которой артисты готовы мириться с неудобствами.

